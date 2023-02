L’analyse passionnante d’Henry et Carragher sur Erling Haaland

La suite après cette publicité

« Erling Haaland a peut-être rejoint le mauvais club ». Il y a deux semaines, l’ancien défenseur de Liverpool et consultant star en Angleterre, Jamie Carragher, lâchait cette phrase qui lui a valu nombre de réponses, de la part des supporters citizens parmi lesquels les plus célèbres comme Noël Gallagher, ex-membre du groupe Oasis. Carragher n’en démord pas et hier, à l’occasion du match RB Leipzig-Manchester City, il était sur le plateau de CBS Sports, notamment accompagné par Thierry Henry, pour développer son raisonnement au sujet d’Erling Haaland.

Vidéo à l’appui, comme vous pouvez le voir dans le tweet présent ci-dessous, il détaille ses arguments. « On pourrait trouver ça fou de dire ça vu le nombre de buts qu’il a marqué. Il a des statistiques fantastiques. (…) J’ai préparé des images qui montrent comment il pourrait être mieux utilisé et comment Man City ne s’en sert pas de manière optimale. Le débat étant toujours s’il doit s’adapter plus à Manchester City ou si Manchester City doit s’adapter à lui. On peut voir comment il attire son défenseur dans sa partie de terrain, pour générer de l’espace ensuite dans la profondeur. Manchester City joue toujours avec son style de jeu fait de passes courtes. Mais quand tu vois de l’espace comme ça, avec un attaquant aussi rapide et puissant, il faut s’en servir, ne pas y réfléchir à deux fois », expose-t-il.

Il montre ainsi deux ou trois exemples où Haaland prend la profondeur mais n’est pas servi par ses partenaires. « C’est le gros problème pour moi. Et il faut voir de plus en plus les réactions d’Haaland. Je les ai vues à plusieurs reprises. Je pense qu’il se sent frustré dans cette équipe, parce qu’il ne reçoit pas les ballons. On n’a toujours pas vu 100% des qualités d’Haaland mais seulement 70-80%, j’en suis persuadé », conclut-il. Mais un homme n’est pas complètement d’accord avec les dires de Carragher. Il s’agit de Thierry Henry, bien placé pour connaître les désirs de l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola, puisqu’il a évolué sous ses ordres au FC Barcelone jusqu’en 2010.

Thierry Henry montre ce qu’Haaland doit améliorer

Et pour Henry, Haaland est aussi à blâmer pour la situation qu’il vit actuellement et les critiques qu’il reçoit malgré ses fabuleuses statistiques (26 buts en 23 matches joués de Premier League notamment). « Je sais que Jamie parle souvent du fait de le rendre meilleur, que l’équipe s’adapte à lui. Mais de temps en temps, peux-tu aussi aider ton équipe, à sortir le ballon, à faire circuler le ballon ? À l’extérieur, il faut regarder le nombre de ballons qu’il touche dans la surface contre les grosses équipes. Ce n’est pas génial, il faut améliorer ces chiffres. Il faut faire plus, notamment à l’extérieur. »

Thierry Henry montre à son tour des images pour prouver ses dires. On voit Erling Haaland systématiquement se rendre dans la surface, son lieu de prédilection, même lorsqu’il semble clair que le ballon ne pourra pas y arriver dans ces conditions. « Qu’offre-t-il comme solution à ses partenaires dans ce genre de cas ? Il reste au cœur de la surface. C’est pour ça que je dis qu’il est prévisible. » Il compare ainsi avec l’apport de Benzema dans le jeu, lorsque son équipe s’approche de la surface adverse, avec la volonté permanente d’offrir une solution aisée au porteur du ballon, dans l’espace disponible.

Il compare également avec Harry Kane, dont le jeu dos au but permet de conserver le ballon, d’attirer le défenseur et de libérer des espaces pour ses milieux offensifs. Henry achève sa démonstration avec une séquence vue lors du dernier Nottingham Forest-Man City. Alors que De Bruyne a le ballon dans les pieds et regarde vers Haaland, ce dernier, plutôt bien positionné à l’entrée de la surface et avec la possibilité de déclencher un appel en profondeur pour surprendre son défenseur, préfère s’orienter derrière son défenseur en allant au second poteau. « Il veut souvent aller au second poteau. Et pour revenir à ce que Jamie disait, est-ce que l’équipe peut s’adapter à lui ? Oui, parfois. Mais peut-il faire ce que le jeu réclame ? ».

Une chose est certaine, Haaland n’a pas fini de faire jaser, et c’est déjà le cas ce jeudi matin au regard de son faible apport lors du huitième de finale aller contre le RB Leipzig. 7 ballons touchés en première période, 22 au total, un seul tir. Il garde malgré tout la confiance de son entraîneur, Pep Guardiola, qui ne l’a pas remplacé, et de ses coéquipiers, à l’image d’un Riyad Mahrez qui est monté au créneau pour le défendre.