Man City : Riyad Mahrez défend Haaland et dédramatise le nul à Leipzig

Ce mercredi soir, Manchester City a concédé le match nul lors du 8e aller de Ligue des Champions face à Leipzig. Les Cityzens menaient pourtant 1-0 à la mi-temps après une très grosse domination. Mais ils ont fini par craquer en seconde période après avoir subi les assauts de Leipzig. Un résultat frustrant, mais pas dramatique comme l’a confié Riyad Mahrez, unique buteur de City, au micro de Canal+. «À la fin du match, Guardiola a vu qu’on était énervé, il nous a demandé de nous calmer. Ce n’est qu’un match nul, il reste 90 minutes, ils vont se déplacer chez nous. C’est la Ligue des Champions, les équipes sont fortes. Et quand tu ne tues pas le match, tu peux toujours concéder des buts. En première période, on a contrôlé le match. On voulait le faire en deuxième, mais on n’a pas réussi. Ils étaient meilleurs en deuxième période donc ils nous ont dérangés. Mais même comme ça, on a des occasions, mais on ne tue pas le match. On veut toujours gagner, mais à l’arrivée, un nul à l’extérieur ce n’est pas si mauvais», a-t-il confié.

L’international algérien en a aussi profité pour défendre son coéquipier Erling Haaland discret dans cette rencontre et qui a eu du mal à exister en touchant très peu de ballons. «Il n’a jamais touché beaucoup de ballons, c’est un attaquant qui est là pour finir. Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu, mais c’est un attaquant qui va vite et qui est puissant. Ce n’est pas à lui de décrocher et toucher des ballons. Aujourd’hui, il a eu une ou deux occasions. Il les a dérangés. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons, ce n’est pas son rôle.»

