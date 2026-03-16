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Ligue des Champions

LdC : Pep Guardiola est cash sur Kylian Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mbappé @Maxppp
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Il est de retour. Ce lundi, Kylian Mbappé (27 ans) figure dans le groupe du Real Madrid. Le Français retrouve ses coéquipiers, lui qui a été victime d’une blessure au genou ces dernières semaines. Rien ne dit pour autant qu’il jouera demain soir à l’Etihad Stadium face à Manchester City en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 3-0 de Madrid à l’aller, ndlr).

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En tout cas, l’attaquant tricolore est bien du voyage. Sa présence n’est pas une bonne nouvelle pour les Anglais. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Pep Guardiola (55 ans) a été très bref. « Si Mbappé revient, c’est mieux pour eux. Je ne sais pas s’il jouera ou non», a confié le coach espagnol. Ancien coéquipier du Français à Monaco, Bernardo Silva a aussi été cuisiné sur le possible retour de KM10. Pour lui, cela ne change rien. « C’est difficile à dire, car beaucoup disaient que le Real Madrid n’était rien sans Mbappé, Bellingham et Rodrygo, et ils nous ont battus 3-0. Nous devons être prêts à créer un environnement favorable pour que tout le monde pense que c’est possible.» Réponse demain soir à 21 heures (match à suivre en direct sur notre site en live commenté).

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