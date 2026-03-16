LdC : Pep Guardiola est cash sur Kylian Mbappé

Il est de retour. Ce lundi, Kylian Mbappé (27 ans) figure dans le groupe du Real Madrid. Le Français retrouve ses coéquipiers, lui qui a été victime d’une blessure au genou ces dernières semaines. Rien ne dit pour autant qu’il jouera demain soir à l’Etihad Stadium face à Manchester City en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions (victoire 3-0 de Madrid à l’aller, ndlr).

La suite après cette publicité

En tout cas, l’attaquant tricolore est bien du voyage. Sa présence n’est pas une bonne nouvelle pour les Anglais. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Pep Guardiola (55 ans) a été très bref. « Si Mbappé revient, c’est mieux pour eux. Je ne sais pas s’il jouera ou non», a confié le coach espagnol. Ancien coéquipier du Français à Monaco, Bernardo Silva a aussi été cuisiné sur le possible retour de KM10. Pour lui, cela ne change rien. « C’est difficile à dire, car beaucoup disaient que le Real Madrid n’était rien sans Mbappé, Bellingham et Rodrygo, et ils nous ont battus 3-0. Nous devons être prêts à créer un environnement favorable pour que tout le monde pense que c’est possible.» Réponse demain soir à 21 heures (match à suivre en direct sur notre site en live commenté).

Regardez en direct City - Real sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.