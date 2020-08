Vente OM : la pique de Mourad Boudjellal à Jean-Michel Aulas

De président du RC Toulon en rugby à président de l'OM ? C'est en tout cas l'ambition de Mourad Boudjellal qui a levé des fonds avec Mohamed Ajroudi pour tenter de racheter le club marseillais. Candidat au poste de président en cas de réussite du projet, il pourrait succéder à Jacques-Henri Eyraud. Et avec l'ambition de se faire un nom. Après avoir expliqué que son exemple était Bernard Tapie, il a envoyé une petite pique à Jean-Michel Aulas.

Dans La Provence, il a assuré vouloir s'imposer face au président de l'OL : « beaucoup de gens me disent de ne pas me laisser faire par Jean-Michel Aulas si je prends l'OM. Mais je m'en fous de Jean-Michel Aulas ! On a l'impression que bien lui répondre est une victoire... Il est plutôt bon mais je m'en fiche ».