Le but sublime de Bordeaux face à Rennes

C’est une affiche habituellement classique du championnat de Ligue 1. Mais plus depuis trois ans. Désormais en National 2, les Girondins de Bordeaux s’offrent un match de prestige ce dimanche face à Rennes en Coupe de France. Une rencontre logiquement déséquilibrée sur le papier. Mais dans un stade du Matmut Atlantique qui a fait le plein pour cette affiche, Bordeaux arrive à tenir tête à la formation rennaise.

Les hommes de Bruno Irles ont même ouvert le score en début de rencontre grâce à Soufiane Bahassa. L’attaquant bordelais a profité d’une mauvaise sortie de Gallon pour envoyer une frappe en première intention à l’entrée de la surface. Malheureusement pour lui, Rennes a égalisé quelques minutes plus tard et son but du doublé en fin de première période a été annulé pour un léger hors-jeu.