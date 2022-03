Coupe d'Italie : pas de vainqueur dans le derby milanais

Quelle affiche pour cette demi-finale de Coupe d'Italie ! Un derby milanais, rien que ça, avec un premier round qui se jouait "chez" l'AC Milan. Plutôt en forme en championnat, où elles occupent les deux premières positions du classement, les deux équipes lombardes se sont cependant quittées sur un score nul et vierge.

Il faut dire que les deux équipes ont globalement pris très peu de risques, avec une première période de légère domination des Rouge et Noir, puis un deuxième acte un peu plus à l'avantage des Bleu et Noir. Tout se jouera lors du retour, le 20 avril prochain. On rappelle qu'en Coupe d'Italie, la règle des buts à l'extérieur est encore valable. Demain, la Fiorentina accueillera la Juventus pour l'autre demie.

