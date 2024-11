Liverpool : Arne Slot a-t-il déjà fait oublier Jürgen Klopp ?

Passer derrière un entraîneur emblématique en Premier League, ce n’est pas quelque chose d’évident. À Manchester United, nombreux se sont cassés les dents après Sir Alex Ferguson, de David Moyes à Louis van Gaal en passant par José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et plus récemment Erik ten Hag. Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta a su être une bonne solution après le départ d’Arsène Wenger, mais Unai Emery et l’intérimaire Fredrik Ljungberg s’étaient cassés les dents auparavant. Dans ce contexte, Arne Slot avait fort à faire du côté de Liverpool. Arrivé pour prendre la suite de Jürgen Klopp qui aura passé neuf saisons sur le banc des Reds pour 9 titres dont la Ligue des Champions 2019 et la Premier League 2020, le premier championnat de Liverpool en trente ans, Arne Slot savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur.

Méconnu du grand public malgré son excellent travail à l’AZ Alkmaar puis au Feyenoord, le coach néerlandais de 46 ans arrivait en terrain hostile avec pas mal de doutes autour de lui. Même le désormais ex-coach de Manchester United, Erik ten Hag, s’était attaqué à lui : «les gens ont été trop lyriques à propos de Feyenoord. Feyenoord a été stable cette année, mais pas au top. Le PSV Eindhoven était deux classes au-dessus dans tous les domaines. En termes de domination du ballon, de pression, d’intensité, et j’en passe. Bosz et son équipe ont fait un excellent travail, mais le reste du club est également bien organisé. Le PSV Eindhoven a été bien meilleur que les autres, et même bien meilleur que le Feyenoord.» N’arrivant pas à convaincre de joueurs de venir pendant la majorité du mercato avec notamment l’échec de la piste Martin Zubimendi (Real Sociedad), Arne Slot n’arrivait pas dans un climat facile mais les doutes ont rapidement été balayés par ce dernier.

Arne Slot fait l’unanimité mais va passer de sacrés tests

Apportant de la stabilité défensive à son équipe qui ne compte que 6 buts concédés en Premier League et dispose de la meilleure défense, Arne Slot n’a pas pour autant bridé le secteur offensif des Reds. Il joue d’ailleurs avec 4 éléments offensifs dans son 4-2-3-1 avec Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai et Luis Diaz en soutien de Diogo Jota ou Darwin Nunez. Parmi les nouveautés d’Arne Slot, on compte aussi l’utilisation accrue de Ryan Gravenberch qui réalise un excellent début de saison et apporte une vraie solidité dans l’entrejeu. Arne Slot et son équipe convainc et ne cesse d’impressionner. «Arne Slot a fait un travail remarquable en imposant son autorité à sa nouvelle équipe, alors qu’il évoluait dans l’ombre de son prédécesseur légendaire. Cette victoire, cependant, avait toutes les caractéristiques d’un classique de Jürgen Klopp», a notamment écrit le Daily Mail à son sujet. Avec lui, Liverpool n’a connu qu’une défaite et il poursuit sa série incroyable. En effet, depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Arne Slot n’a jamais enchaîné deux défaites de rang.

«Une méthode qui semble fonctionner. Le secret n’est pas très difficile. J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer ma carrière dans un club comme l’AZ Alkmaar, puis d’aller à Feyenoord, puis à Liverpool. Si j’avais joué dans une équipe de championnat inférieur, j’aurais peut-être perdu quelques matchs de plus d’affilée ! Mais il faut aussi prendre de bonnes habitudes en termes de rythme de travail. Cela dépend des équipes que vous affrontez et du calendrier que vous avez. J’ai montré à mes joueurs ces dernières années des clips de Manchester City et de Pep Guardiola, mais je leur ai aussi montré le Liverpool de Jürgen Klopp. Cela était principalement dû à l’intensité avec laquelle ces deux équipes pressaient, au rythme de travail de ces professionnels de haut niveau», a-t-il expliqué à la chaîne YouTube Men In Blazers.

S’inspirant de Pep Guardiola et de Jürgen Klopp, Arne Slot rivalise avec le premier et a parfaitement succédé au second. Leader de Premier League et 2e sur 36 en Ligue des Champions avec 3 victoires en 3 matches, le coach néerlandais entend maintenir cette dynamique. Cependant, si les débuts de Liverpool sont parfaits ou presque, les prochaines semaines s’annoncent agités. En effet, les Reds reçoivent ce mardi le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions et vont enchaîner une période chargée avec les réceptions d’Aston Villa (9 novembre), du Real Madrid (27 novembre) et de Manchester City (1er décembre) ainsi que des déplacements face à Newcastle (4 décembre) et le derby contre Everton (7 décembre). Un enchaînement important pour Arne Slot et ses hommes qui pourront un peu plus marquer le coup en Ligue des Champions et en Premier League, mais aussi perdre des plumes. La crédibilité de Liverpool pour remporter des titres cette saison risque de se jouer sur les prochaines semaines.