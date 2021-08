OM : doit-on attendre déjà mieux de Gerson ?

La suite après cette publicité

Cet été, Pablo Longoria a fait du gros boulot pour reconstruire un effectif miné par les nombreuses fins de contrat. Il a façonné un OM qui doit déjà plaire à l’exigeant Jorge Sampaoli. D’ailleurs, l’entraîneur argentin avait lui-même quelques idées pour ce recrutement. Luan Pères, défenseur central gaucher, qui évoluait à Santos, est arrivée. Et Gerson, le milieu de terrain de Flamengo, était aussi un joueur ardemment désiré par «El Pelado».

Pablo Longoria, aux termes de négociations intenses , à réussi à le récupérer contre 18 M€, la recrue la plus chère de l’été a l’heure actuelle. Contre Montpellier, certains l’ont trouvé décevant et il a été sorti aux alentours de l’heure de jeu par Jorge Sampaoli pour faire rentrer un attaquant de pointe : Dario Benedetto. C’est à partir de là que l’OM a trouvé la faille pour l’emporter 3-2.

De bonnes statistiques sur son heure de jeu

Dire que c’est la sortie de Gerson qui a permis cela serait une erreur. Pour commencer, le Brésilien évolue bien haut sur le terrain (en position de numéro 10) alors qu’il semble que le poste le plus adéquate à ses qualités soit milieu relayeur. Avec une excellente protection de balle, il joue souvent juste vers l’avant.

Oui, mais voilà, pendant une heure dimanche dernier, les Olympiens ont eu du mal à le trouver face au jeu. En première période, ils l’ont fait que deux fois, à la 20e minute, et cela a débouché d’abord sur une percussion de Konrad de la Fuente puis une seconde fois à la même minute, sur une frappe lointaine, mais néanmoins dangereuse, de Mattéo Guendouzi.

Aucun repos depuis longtemps

Sa technique sûre semble faire de lui un pion essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli. Pour ceux qui doutaient de ses qualités, il suffit de revoir son contrôle absolument incroyable sur une chandelle de Mattéo Guendouzi (51e). Alors on comprend les impatients, mais il faut aussi comprendre sa situation actuelle, loin d’être aisée, même si ses statistiques sont plutôt bonnes (50% de duels gagnés, 95,5% de passes précises réussies dont une passe clé).

Évidemment, il doit s’acclimater à un nouveau pays, une nouvelle langue et un nouveau championnat. Mais ce n’est pas tout. Il n’a pas soufflé depuis très longtemps. Son dernier match avec Flamengo, contre Fortaleza, pour la 6e journée du championnat brésilien, date du 24 juin. Il a joué son premier match avec l’OM contre le Servette (il marque un but) le 15 juillet.

Pas de vacances récentes donc et il a enchaîné les matches à plus de 80 minutes (Braga, Benfica, ASSE et Villarreal) pendant une préparation très physique de Jorge Sampaoli. Il faut donc aussi qu’il l’a digère et qu’il souffle peut être un petit peu. Il est trop tôt pour être durs et définitifs, mais pas trop tôt pour déceler déjà quelques belles qualités.