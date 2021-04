Serie A : l’AC Milan renversé par Sassuolo

Pour la 32eme journée de Serie A, l’AC Milan recevait Sassuolo. Les Rossoneri, en cas de victoire, pouvaient revenir à 6 points du leader l’Inter et ainsi rêver jusqu’à la fin du Scudetto. De son côté, Sassuolo, huitième du championnat, avait à cœur de récupérer son retard sur l’AS Roma et sur les places européennes.

Globalement dominateur et pourtant peu mis en danger, l'AC Milan s’est fait surprendre et s’incline face à Sassuolo. En première période, après plusieurs occasions, c'est logiquement que Hakan Calhanoglu ouvrait le score (1-0, 30e) pour l’AC Milan d’une magnifique frappe enroulée. Mais au retour des vestiaires, Sassuolo montrait un visage plus séduisant et plus ambitieux. Sans réellement se créer d’occasions, les hommes de Roberto De Zerbi arrivaient tout de même à égaliser. Sur une frappe pourtant anodine et non cadrée de Toljan, Giacomo Raspadori surgissait pour le but égalisateur (1-1, 79e). L’attaquant italien de 21 ans, remplaçant en début de match, allait faire basculer la rencontre puisque cinq minutes plus tard, il marquait un doublé pour donner l’avantage aux siens (1-2, 84e). Le score ne bougera plus. L’AC Milan voit le titre s’envoler un peu plus.

