Benfica - Ajax : les compositions sont tombées

La phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions s'achève ce soir avec un duel entre Benfica et l'Ajax Amsterdam. A domicile, les Portugais s'organisent en 4-4-2 avec Odysseas Vlachodimos dans les cages derrière Gilberto, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen et Alex Grimaldo. Le double pivot est composé de Julian Weigl et Adel Taarabt tandis que Rafa Silva et Everton Sousa occupent les couloirs. Enfin, Gonçalo Ramos et Darwin Núñez sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Godenzonen optent pour un 4-3-3 pointe haute avec Remko Pasveer comme dernier rempart. Devant lui, la défense est constituée de Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martinez et Daley Blind. Ryan Gravenberch et Edson Álvarez se retrouvent dans l'entrejeu avec Steven Berghuis libre un cran plus haut. Devant, le trio voit les présences d'Antony, Sébastien Haller et Dušan Tadić.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Benfica : Vlachodimos – Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo – Silva, Weigl, Taarabt, Everton – Ramos, Núñez

Ajax Amsterdam : Pasveer – Mazraoui, Timber, Martinez, Blind – Gravenberch, Alvarez, Berghuis – Antony, Haller, Tadic

Pour Benfica - Ajax, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire du Benfica pour tenter de remporter 850 € (cote à 4,25). (cotes soumises à variation)