L’énorme tacle d’Eric Roy au FC Nantes sur la rumeur Del Castillo

Mercato oblige, des rumeurs fleurissent ici et là. Du côté du Stade Brestois, Romain Del Castillo (29 ans) est courtisé par le FC Nantes, alors qu’il est l’un des hommes forts des Ty’Zefs (6 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de championnat). Il est encore sous contrat (2027) et n’a pas montré des signes de mécontentement ou d’envie d’ailleurs selon Eric Roy, qui a préféré plaisanter face à cette rumeur.

« Il était en jaune ce matin, il avait des chaussures jaunes et une chasuble jaune. Il pourra jouer demain quand même ? », ironise le technicien avant de carrément tacler les Canaris, en moins bonne situation sportive. « Si Romain est déstabilisé pour aller à Nantes, c’est triste pour nous. Je crois qu’on a un peu plus de points qu’eux, aujourd’hui. Si encore Chelsea l’avait appelé, ou le PSG, bon, à la limite, je veux bien. Mais pour le reste… » 11e, Brest a 8 longueurs d’avance sur le FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1.