Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

L’énorme tacle d’Eric Roy au FC Nantes sur la rumeur Del Castillo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Romain Del Castillo avec Brest @Maxppp

Mercato oblige, des rumeurs fleurissent ici et là. Du côté du Stade Brestois, Romain Del Castillo (29 ans) est courtisé par le FC Nantes, alors qu’il est l’un des hommes forts des Ty’Zefs (6 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de championnat). Il est encore sous contrat (2027) et n’a pas montré des signes de mécontentement ou d’envie d’ailleurs selon Eric Roy, qui a préféré plaisanter face à cette rumeur.

La suite après cette publicité

« Il était en jaune ce matin, il avait des chaussures jaunes et une chasuble jaune. Il pourra jouer demain quand même ? », ironise le technicien avant de carrément tacler les Canaris, en moins bonne situation sportive. « Si Romain est déstabilisé pour aller à Nantes, c’est triste pour nous. Je crois qu’on a un peu plus de points qu’eux, aujourd’hui. Si encore Chelsea l’avait appelé, ou le PSG, bon, à la limite, je veux bien. Mais pour le reste… » 11e, Brest a 8 longueurs d’avance sur le FC Nantes, avant-dernier de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Brest
Eric Roy
Romain Del Castillo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Brest Logo Brest
Eric Roy Eric Roy
Romain Del Castillo Romain Del Castillo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier