Atlético : José Maria Gimenez se moque de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Le derby de Madrid se poursuit même après la rencontre remportée par les Colchoneros 3-1. Pour sa première titularisation de la saison, José Maria Gimenez a rendu une très bonne copie, étouffant les attaquants de la Casa Blanca. L’Uruguayen semblait plus déterminé que jamais. Et pour cause, il était visiblement très motivé.

Quelques jours avant la rencontre, le défenseur de 28 ans s’était moqué de Jude Bellingham sur TVE, évoquant ce «footballeur à la mode parce que, par hasard, tout lui tombe dessus à l’intérieur de la surface.» Une référence directe au but plein d’opportunisme marqué par l’Anglais dans les derniers instants en Ligue des Champions face à l’Union Berlin.