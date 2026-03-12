Côte d’Ivoire : Elye Wahi a rencontré Emerse Faé

La fédération ivoirienne avance ses pions sur le dossier Elye Wahi. International français des U16 jusqu’aux Espoirs, l’attaquant de 23 ans a effectué son enrôlement administratif ces derniers jours afin d’obtenir son passeport ivoirien. À en croire Sport News Africa, le joueur aurait également rencontré le sélectionneur des Elephants, Emerse Faé.

Réticent à l’idée d’intégrer un joueur qui avait longtemps hésité, le coach a finalement accepté de l’écouter autour d’un dîner informel. « Faé ne voulait pas de Wahi mais il a été convaincu par le président de la FIF (Fédération ivoirienne de football, ndlr) qui lui a dit que tous les Ivoiriens sont les bienvenus en sélection », a soufflé un vice-président à Sport News Africa. Au cours de l’échange, Faé aurait exposé les attentes du staff sur le plan sportif et humain, tandis que le joueur aurait affirmé sa volonté sincère de rejoindre la sélection, tout en reconnaissant ses hésitations passées. Le voir convoqué à trois mois de la Coupe du Monde serait même fort probable, avance le média. Blessé à la cheville ces dernières semaines, Wahi pourrait être disponible face à Angers ce week-end.