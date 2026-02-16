Menu Rechercher
Ligue 1

OL : Paulo Fonseca marche sur les pas de Gérard Houllier

Lyon 2-0 Nice

Porté par une série impressionnante de 13 victoires consécutives, l’OL vit une saison hors norme et se remet à rêver très grand. Toujours en lice en Ligue 1, qualifié en huitièmes de Ligue Europa et en quarts de Coupe de France, le club rhodanien avance à un rythme infernal sous la houlette de Paulo Fonseca. La victoire face à Nice (2-0) a confirmé cette dynamique exceptionnelle, avec une équipe solide, équilibrée et redoutablement efficace, qui retrouve des standards rappelant les grandes années lyonnaises.

Et cette domination se traduit aussi dans les chiffres : Paulo Fonseca entre déjà dans l’histoire du club. Le technicien portugais devient seulement le deuxième entraîneur de l’histoire de l’OL à atteindre 35 victoires lors de ses 52 premiers matchs officiels, après Gérard Houllier. Une statistique forte qui illustre l’impact immédiat de l’ancien coach du LOSC, et qui confirme que Lyon est peut-être en train d’écrire l’une des plus belles saisons de son histoire récente.

