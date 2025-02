League Cup : Liverpool étrille Tottenham et rejoint Newcastle en finale

Défait (0-1) par Tottenham le 8 janvier dernier, Liverpool jouait son avenir en League Cup, ce jeudi soir, lors de la demi-finale retour face aux Spurs. Du côté d’Anfield, les Reds ont finalement renversé la bande d’Ange Postecoglou. Au cours d’un premier acte animé, marqué par les fautes, les blessures et l’entrée en jeu de Mathys Tel pour sa grande première, Liverpool prenait logiquement l’avantage par l’intermédiaire de Cody Gakpo (1-0, 34e).

Au retour des vestiaires, les locaux poursuivaient leur entreprise et faisaient le break grâce à l’inévitable Mohamed Salah, buteur sans trembler sur penalty (2-0, 51e). Dominé, Tottenham ne parvenait pas à réagir malgré ses nouveaux hommes forts (Tel, Danso) et rendait finalement les armes sur deux nouvelles réalisations de Dominik Szoboszlai (3-0, 75e) et Virgil Van Dijk (4-0, 80e). Pour rappel, Liverpool retrouvera Newcastle, tombeur d’Arsenal et qualifié pour sa troisième finale de League Cup après 1976 et 2023.