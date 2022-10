Ligue 1 : Rennes monte sur le podium, Monaco enfonce Angers, Nantes encore accroché

Suite de la 13e journée de Ligue 1 ce dimanche avec le traditionnel multiplex de 15h. Après son match nul hallucinant face à Fenerbahçe en C3 ce jeudi (3-3), Rennes recevait Montpellier pour tenter de poursuivre sa très belle série d'invincibilité. Et face à une équipe montpelliéraine décevante depuis le début de saison, les Rennais ont tranquillement assuré une victoire grâce à l'homme en forme du début de saison : Martin Terrier. L'attaquant de 25 ans ouvrait le score de la tête dans cette rencontre (15e) et inscrivait ainsi son 8e but de la saison. Arnaud Kalimuendo faisait le break (23e) puis Amine Gouiri scellait la victoire des siens (85e) et permettait aux Bretons de prendre trois nouveaux points au classement. Les hommes de Bruno Genesio pointent désormais à la troisième place et enchaînent un 5e succès de rang.

De son côté, après deux matchs sans victoire, l'AS Monaco voulait rebondir et se relancer face à Angers, 19e au coup d'envoi. Les Angevins, privés de Sofiane Boufal ou encore Diony, espéraient prendre des points pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien. Mais encore une fois, les hommes de Gérald Baticle ont concédé une défaite, la 9e de la saison déjà, après une première période pourtant sérieuse et appliquée. Malgré le penalty manqué de Ben Yedder, Monaco s'en sortait grâce aux réalisations d'Embolo (54e) puis Golovin (70e). Angers est désormais lanterne rouge de la Ligue 1. Il y a urgence.

Nantes n'y arrive pas

Après sa victoire héroïque dans les dernières secondes face à Qarabag, Nantes recevait Clermont à la Beaujoire. Les hommes d'Antoine Kombouaré devaient impérativement prendre des points après un début de saison compliqué et une 15e place inquiétante dans une année à 4 descentes... Mais face à des Clermontois qui jouent également leur survie, les Canaris n'ont pu faire mieux qu'arracher un match nul. Borges avait ouvert le score pour les visiteurs (54e) avant que Mostafa Mohamed n'égalise peu avant le dernier quart d'heure de jeu. Un match nul qui ne fait les affaires de personne...

Enfin, dans le dernier match de ce multiplex de 15h, Brest et Reims se sont quittés sur un match nul 0-0. Les Brestois ont cru prendre l'avantage à deux reprises mais les réalisations de Slimani puis de Romain Del Castillo étaient annulés pour des positions de hors-jeu. Rien à signaler pour le reste. Avec ce petit point pris, Brest n'avance pas au classement et reste à la 18e place. De son côté, Reims est désormais 13e, mais à 3 petits points de la zone rouge.

