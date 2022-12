Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur PSG-Strasbourg

La Ligue 1 est de retour ! Après plus d’un mois de trêve forcée avec la Coupe du Monde 2022, notre bien-aimé championnat français reprend du service avec un Boxing Day inédit ! Dès mercredi, plusieurs équipes retrouvent le chemin des terrains, à commencer par le Paris Saint-Germain. Un PSG décimé penseriez-vous ? Que nenni, les stars sont déjà là ! Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement 3 jours à peine après la cruelle défaite de la France en finale du Mondial. Neymar cherche lui aussi à digérer son élimination en quart de finale et pourrait bien faire une apparition contre Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes. Car oui, c’est le club alsacien qui se présente pour la 16e journée. Un club en difficulté au classement (19e) qui peut redouter une très mauvaise soirée.

La suite après cette publicité

Pour ce grand retour de la Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

À lire

Le nouveau chambrage de Dibu Martinez, les exigences folles de Mbappé

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Victoire du PSG 3-0 contre Strasbourg (cote à 6,60)

Le PSG fait son retour dans son enceinte du Parc des Princes mercredi soir. Il l’avait quitté sur un carton 5-0 face à Auxerre, pour régaler le public avant la coupure du Mondial. On parie sur un nouveau festival offensif, avec un 3-0, avec une équipe amputée de plusieurs éléments importants mais toujours aussi impressionnante. Elle sera composée de non-Mondialistes (comme les Italiens Donnarumma et Verratti) et de revenants comme l’incontournable Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Doublé de Mbappé contre Strasbourg (cote à 2,65)

Et justement, on sent un Kylian Mbappé déterminé à vite oublier la déception du dernier Mondial, achevé par la défaite en finale face à l’Argentine. Merveilleux ce jour-là avec un triplé inscrit, l’attaquant français n’a pas voulu couper et a repris l’entraînement quasiment immédiatement avec le PSG. Pas certain d’être titulaire, il veut rejouer au plus vite avec le PSG et surfer aussi sur sa belle forme. S’il est au niveau de son Mondial, il pourrait faire très mal à Strasbourg, même avec un temps de jeu réduit.

La suite après cette publicité

But de Hugo Ekitike contre Strasbourg (cote à 2,00)

Pendant que les stars de l’attaque parisienne s’ébrouaient au Qatar, Hugo Ekitike a bossé au Camp des Loges. Le jeune joueur, recruté à Reims l’été dernier, a enfin ouvert son compteur avec le club de la capitale juste avant la trêve avec un but inscrit face à Auxerre. De quoi définitivement le décoincer. Surtout qu’il risque bien de démarrer la rencontre face à Strasbourg, puisque Neymar n’est pas totalement prêt et que Messi est absent.

La suite après cette publicité

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en freebets et 10€ sans dépôt en utilisant le code FML1 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur PSG-Strasbourg et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FML1" pour profiter 10€ de freebets et du bonus de bienvenue : jusqu’à 100€ remboursé en freebets si votre pari est perdant.

La suite après cette publicité

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 100€ si votre 1er pari est perdant sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici un but d’Hugo Ekitike coté à 2.

, ici un but d’Hugo Ekitike coté à 2. Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur un but d’Hugo Ekitike pour tenter de gagner 200 €.

Si votre pari est perdant, vous avez la garantie de récupérer 100€ de freebets pour continuer à miser !

La suite après cette publicité

(*cotes soumises à variations)

(** offre valable pour toute première inscription)