MU : nouvelle offre du Qatar à venir

Qui va récupérer Manchester United ? Une chose est sûre, le Qatar est très intéressé par l’écurie mancunienne, et ça négocie avec les Glazer depuis des semaines déjà. C’est le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani qui est à la tête de cette tentative de rachat, avec le groupe INEOS de Jim Ratcliffe, le propriétaire américain de l’OGC Nice, comme principal concurrent.

Selon nos informations, le Qatar s’apprête à formuler une nouvelle offre à la direction actuelle des Red Devils. Un montant de 5,5 billions d’euros va être proposé cette fois. Suffisant ? On le saura très bientôt. De son côté, INEOS ne sait pas encore s’il participera à cette montée des enchères et n’a pas encore décidé s’il fera une nouvelle offre ou non.

