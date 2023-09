AC Milan : bonne nouvelle pour Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Ce samedi, à 18h, l’Inter Milan reçoit son plus grand rival, l’AC Milan, dans le cadre de la 4e journée de Serie A. Les deux équipes sont au top et ont parfaitement lancé leur saison, comptant pas moins de 9 points au classement. Mais si les hommes de Pioli redoutaient la blessure d’Olivier Giroud, touché face à l’Irlande lors de la trêve internationale, ce dernier devrait bel et bien être disponible pour ce derby della Madonnina.

La Gazzetta révèle en effet que l’attaquant français a surmonté son problème à la cheville en s’entraînant avec l’équipe pour être prêt face aux Interistes. Une très bonne nouvelle pour les Rossoneri qui doivent déjà faire sans Pierre Kalulu, blessé, et Fikayo Tomori, suspendu en défense. Olivier Giroud disponible, le buteur de 36 ans pourrait donc être - comme à son habitude - aligné avec Rafael Leão et Christian Pulisic à la pointe de l’attaque. Rendez-vous ce samedi soir pour le choc de ce début de saison en Italie.