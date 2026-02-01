Menu Rechercher
Liverpool : Steven Gerrard compare Hugo Ekitiké à Fernando Torres

Par Allan Brevi
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp
Liverpool 4-1 Newcastle

Auteur d’un doublé express face à Newcastle, Hugo Ekitiké a logiquement attiré les louanges, et pas des moindres. Consultant lors de la rencontre à Anfield, Steven Gerrard n’a pas caché son admiration après le deuxième but du Français, allant jusqu’à le comparer à une légende des Reds. « C’est du Torres tout craché. Il se met le ballon dans le bon tempo et finit avec ce petit piqué du bout du pied », a d’abord lancé l’ancien capitaine de Liverpool, séduit par le sang-froid et l’efficacité de l’attaquant.

Gerrard a poursuivi en appuyant sur la régularité des similitudes entre les deux joueurs. « Ce joueur me rappelle Fernando Torres à chaque fois que je le regarde. Il marque le même type de buts. Si vous lui laissez de l’espace dans le demi-couloir, il va l’attaquer. Il est trop rapide, on ne peut pas le rattraper, et il est clinique », a-t-il détaillé. Une comparaison forte, dans un contexte où Ekitiké a porté Liverpool dans un match crucial de la 24e journée de Premier League, confirmant son statut de facteur X offensif dans la course à l’Europe. Liverpool est provisoirement 5e de Premier League.

