Le FC Barcelone prépare un échange de fou avec Manchester City pour deux stars, l’Arabie saoudite fait une grande razzia sur la Premier League

Un deal pour deux stars

La suite après cette publicité

La priorité du Barça en ce moment, c’est Bernardo Silva. Et clairement, son transfert va être compliqué à boucler comme l’écrit Marca dans ses pages intérieures. Manchester City ne veut pas le laisser filer pour moins de 80 millions d’euros. Les Blaugranas n’ont pas les moyens de sortir cette somme, un prêt était envisagé, mais City n’acceptera jamais dans ces conditions. Du coup, d’après le Mirror, les dirigeants barcelonais ont un nouveau plan : proposer un échange Frenkie De Jong-Bernardo Silva. Ce serait un accord qui pourrait théoriquement convenir aux champions d’Europe car l’ailier portugais est empressé de partir et ils obtiendront un milieu de terrain de talent en retour.

La fugue des talents en Angleterre

L’Arabie saoudite dynamite le marché des transferts depuis un an. Les clubs du pays n’ont pas l’air de vouloir stopper leur razzia sur le football européen. Le Sunday Mirror dédie sa première page sur cette volonté de dominer le monde. D’ailleurs, c’est assez paradoxale d’avoir mis Lionel Messi en Une, car lui, a préféré les Etats-Unis. Enfin, le tabloïd nous rapporte toutes les dernières informations concernant des départs de joueurs de Premier League pour le pays du golfe. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a accepté de rejoindre le club saoudien d’Al-Ettifaq, avec un gros salaire. Puis Allan Saint-Maximin, qui a été mis en vente par les Toons, est très proche de rejoindre la Saudi Pro League d’après des médias qataris. Newcastle espère récupérer au moins 45 millions d’euros pour le Français. La dernière cible des clubs du Golfe, c’est Fabinho. Le Brésilien a été écarté du groupe de Liverpool, et d’après le Daily Star on Sunday, le champion de la SPL en titre, Al-Ittihad, a fait une offre qui avoisine les 40 millions d’euros.

À lire

La transformation physique impressionnante de Pedri

Morata valide la Roma

C’est encore Romelu Lukaku qui fait la Une des quotidiens italiens, car son avenir prendre de nouveau un tournant. Le Belge sera à Chelsea demain pour commencer la présaison avec les Blues. Le Belge ne serait plus très convaincu par un départ définitif en Italie. La Juventus va tout de même tenter le coup en se déplaçant à Londres pour discuter d’un transfert. Les dirigeants bianconeri vont aussi passés par Paris pour échanger avec le PSG au sujet du futur de Dusan Vlahovic. Autre transfert qui fait les gros titres en Italie, celui de Morata à la Roma. D’après les informations d’AS et du Corriere dello Sport, Mourinho envisage sérieusement de recruter le buteur espagnol, qui connaît bien la Serie A. Le joueur a déjà rencontré les représentants romains et aurait été séduit par la proposition.