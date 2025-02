Les ambitions stratosphériques de Lamine Yamal

Lamine Yamal brille de mille feux avec le FC Barcelone cette saison. Révélé au cours du dernier exercice, le gaucher confirme pour le moment tous les espoirs placés en lui, étant l’un, si ce n’est le leader de l’attaque des Blaugranas, à seulement 17 ans. Le joueur formé à la Masia contribue largement aux bonnes performances de l’équipe de Hansi Flick, qui est encore en course dans les trois compétitions majeures qu’elle dispute. Et l’international espagnol (17 sélections, 3 buts) a de l’ambition.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, celui qui a remporté l’Euro 2024 avec la Roja a été interrogé à propos du titre en Liga. Et Yamal croit dur comme fer au sacre final : « Depuis le début de la saison, j’ai toujours dit qu’il fallait avoir confiance en soi. Je pense qu’au final, être le favori ne vous apporte rien. Je pense que nous devons penser que nous sommes les meilleurs et que nous sommes ceux qui jouent le mieux, et je pense que nous le sommes. Nous sommes les meilleurs joueurs et nous allons gagner la Ligue. » Pour ce qui est de la Ligue des Champions, le jeune joueur semble convaincu de pouvoir aller au bout : « C’est à nous de jouer. Il n’y a qu’une seule équipe en Ligue des Champions qui est plus favorite que nous, et c’est Liverpool, car ils ont terminé premiers. Et en Liga, nous sommes actuellement premiers. Donc, tout dépend de nous. C’est gagnant, gagnant, et quand vous gagnez, vous passez au tour suivant et cela devient de plus en plus facile. » Il faudra encore attendre quelques mois pour connaître le nom des futurs vainqueurs, mais le Barça est effectivement un prétendant crédible.