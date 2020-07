OM : l'analyse d'André Villas-Boas sur la défaite contre le Bayern Munich

Dans trois semaines, la Ligue 1 sera de retour. Et c'est l'Olympique de Marseille qui ouvrira le bal avec une rencontre contre l'AS Saint-Étienne à l'Orange Vélodrome, programmée à 19h. Mais avant ce match, les Phocéens poursuivaient leur préparation estivale ce vendredi avec un choc contre l'ogre allemand, le Bayern Munich. Mais au Bayern Campus, la formation d'André Villas-Boas n'a pas réussi à bousculer l'équipe bavaroise, qui s'est imposée 1-0 dans une rencontre qu'elle a largement dominée. La réaction du coach portugais était donc attendue après cette partie compliquée, et il s'est exprimé aux micros des médias du club.

«Évidemment, c'était bien sur l'aspect défensif, la discipline, la communication de l'équipe, la volonté contre un adversaire qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions comme vous le savez. Sur cet aspect, je suis assez content. Physiquement, on était là, bien présents aussi. Évidemment, on n'a pas fait grand-chose offensivement parce qu'ils ont gardé le ballon, et ont un niveau supérieur aussi sur l'aspect physique, a commencé par expliquer AVB avant de poursuivre. De toute façon, je remercie les gars, ils étaient bien, sur le placement et avec cohésion. Pendant le match, on a raté nos deux meilleures chances avec les contre-attaques qu'on a eues. C'est vrai que le Bayern a eu la possession du ballon mais pas trop de chance aussi. On est contents.»

«L'objectif reste pour moi Saint-Étienne»

Même si ses hommes n'ont pas beaucoup vu le ballon, l'ancien entraîneur du Shanghai SIPG semble donc globalement satisfait de ce qu'il a vu sur les séquences de son équipe. Et le scénario du match, avec une large domination des Bavarois, le Portugais s'y attendait : «ce n'est pas l'idéal après. Quand tu te mets dans cette position en présaison face à un adversaire comme ça, tu vas passer des moments difficiles. En Ligue des Champions, c'est plutôt différent parce que la concentration est là, le focus aussi, tu es déjà prêt. Là, c'est plutôt difficile mais c'est vrai que j'étais plutôt content.»

Mais comme après la défaite contre Dunajska Streda la semaine passée, Villas-Boas n'est pas inquiet. «Maintenant, on a Montpellier, Nîmes et Stuttgart pour se préparer pour Saint-Étienne. En gagnant ou perdant ce genre de matches en présaison, l'objectif reste pour moi Saint-Étienne», a conclu le coach de l'Olympique de Marseille. Rendez-vous donc mercredi soir pour le prochain amical des Phocéens face au MHSC (20h30). Et les hommes d'André Villas-Boas tenteront forcément de retrouver un peu de confiance à l'approche de la reprise du championnat.