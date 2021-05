Mino Raiola veut saigner Manchester United

La suite après cette publicité

Paul Pogba souhaite visiblement rester à Old Trafford, et la direction et OGS souhaitent que le Français prolonge l'aventure. Qu'est-ce qui cloche ? Comme souvent, c'est au niveau de l'agent qu'il y a un souci, avec un Mino Raiola qui mène la vie dure à l'état-major des Red Devils. L'agent italien se montre intransigeant dans les négociations et va tout faire pour obtenir le meilleur salaire possible pour son protégé.

Comme l'explique le Daily Mirror ce week-end, celui qui gère aussi les intérêts de Zlatan Ibrahimovic et de Mario Balotelli, entre autres, commence un peu à fatiguer la direction mancunienne. Il réclamerait ainsi des émoluments de 1,3 millions d'euros mensuels pour le champion du monde. Des émoluments que tout le monde n'est pas prêt à lui offrir au sein de la cellule dirigeante mancunienne. Du côté de Manchester United, on craint aussi que Raiola joue la montre pour que son joueur puisse signer libre de tout contrat là où il le souhaite dans un an, permettant aux deux hommes d'empocher une belle somme à la signature.

Le média rajoute que les Mancuniens n'ont aucune intention d'être pris en otage par l'agent du joueur, d'autant plus que la situation financière est loin d'être évidente en ce moment à cause de la crise du covid. Les autres clubs européens susceptibles d'attirer le joueur traversent également des grosses difficultés, plus importantes mêmes pour certains, ce qui rétablit le rapport de force en vue d'un transfert cet été. Affaire à suivre...