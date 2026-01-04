OM : Bilal Nadir quitte le terrain en pleurant après son expulsion

Terrible après-midi pour l’OM. Déjà réduite à 10 suite à l’expulsion de Vermeeren en première période et menée par Nantes (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi va terminer à 9. Bilal Nadir a ainsi pris deux jaunes pratiquement coup sur coup, le deuxième à la 55e minute après une faute sur Deiver Machado, compliquant encore plus les choses pour les Phocéens.

Au moment de quitter la pelouse, le jeune milieu de terrain était très touché, puisqu’il était tout simplement en larmes, conscient de ce qui venait de se passer. Il a même assené un coup de pied à du matériel technique en bord de terrain en se dirigeant vers les vestiaires.