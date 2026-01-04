Menu Rechercher
OM : Bilal Nadir quitte le terrain en pleurant après son expulsion

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Bilal Nadir en action avec l'OM @Maxppp
Marseille 0-2 Nantes

Terrible après-midi pour l’OM. Déjà réduite à 10 suite à l’expulsion de Vermeeren en première période et menée par Nantes (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi va terminer à 9. Bilal Nadir a ainsi pris deux jaunes pratiquement coup sur coup, le deuxième à la 55e minute après une faute sur Deiver Machado, compliquant encore plus les choses pour les Phocéens.

L1+
Incroyable scène au Vélodrome 😮

Bilal Nadir sort en larmes, l'OM va jouer... à 9 🟥 🟥

#OMFCN
Au moment de quitter la pelouse, le jeune milieu de terrain était très touché, puisqu’il était tout simplement en larmes, conscient de ce qui venait de se passer. Il a même assené un coup de pied à du matériel technique en bord de terrain en se dirigeant vers les vestiaires.

