Ligue 1
OM : Bilal Nadir quitte le terrain en pleurant après son expulsion
1 min.
@Maxppp
Terrible après-midi pour l’OM. Déjà réduite à 10 suite à l’expulsion de Vermeeren en première période et menée par Nantes (0-1), l’équipe de Roberto De Zerbi va terminer à 9. Bilal Nadir a ainsi pris deux jaunes pratiquement coup sur coup, le deuxième à la 55e minute après une faute sur Deiver Machado, compliquant encore plus les choses pour les Phocéens.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 16:30 Voir sur X
Au moment de quitter la pelouse, le jeune milieu de terrain était très touché, puisqu’il était tout simplement en larmes, conscient de ce qui venait de se passer. Il a même assené un coup de pied à du matériel technique en bord de terrain en se dirigeant vers les vestiaires.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer