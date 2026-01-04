Menu Rechercher
Liga

Le bus de Valence caillassé par ses supporters après la déroute contre le Celta

Par Allan Brevi
1 min.
Le match entre Valence et Las Palmas @Maxppp
Celta Vigo 4-1 Valence

Après une lourde défaite sur le terrain du Celta Vigo ce samedi (4-1), Valence traverse une crise profonde. Le club, désormais 17e de Liga, voit la pression monter de façon spectaculaire. À leur retour à l’aéroport, les joueurs ont été pris à partie par une centaine de supporters en colère, certains lançant des projectiles sur le bus de l’équipe, brisant même une vitre d’après l’AFP. L’incident a nécessité l’intervention de la Police nationale et a été vivement condamné par le club dans un communiqué, qui a rappelé que ce type d’actes de violence pouvait mettre en danger l’intégrité physique des joueurs et du staff.

Cette défaite à Vigo est la plus lourde depuis celle infligée par le Barça (6-0) au début de saison et accentue l’inquiétude autour des performances du club. Avec seulement 3 victoires en 18 rencontres, les supporters réclament le départ de l’entraîneur Carlos Corberan ainsi que celui du propriétaire Peter Lim, renouant avec les tensions qui avaient déjà conduit au limogeage de Ruben Baraja la saison précédente. Valence, déjà en difficulté sur le plan sportif, se retrouve désormais confronté à une crise sociale et médiatique majeure…

