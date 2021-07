Real Madrid : les 6 joueurs qui jouent gros pendant la présaison

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a déjà disputé deux rencontres amicales cet été, face aux voisins du Rayo Vallecano et de Fuenlabrada, mais elles ont été jouées à huis clos et n'ont pas été diffusées. Des matchs d'entraînement qui ont sûrement permis à Carlo Ancelotti de prendre quelques notes, notamment au sujet des nombreux jeunes joueurs qui y ont participé, mais les choses sérieuses commencent ce dimanche avec un amical face aux Rangers, le champion d'Ecosse. Et comme l'indique Marca, plusieurs joueurs jouent très gros. Pas que sur ce match, mais sur toute la préparation jusqu'à la reprise de la Liga, dans trois semaines.

Avec un dégraissage qui se fait au compte-goutte et un nombre de joueurs importants revenus de prêt, l'effectif du Real Madrid est conséquent. Le journal explique qu'il y a surtout six joueurs dont l'avenir et/ou l'importance dans l'équipe pour la saison prochaine se joue maintenant. Le premier n'est autre qu'Isco. S'il est toujours considéré comme potentiellement partant, le retour d'Ancelotti aurait remotivé le joueur, prêt à rattraper le temps perdu. Des bonnes rencontres de préparation pourraient le mettre dans les petits papiers de l'Italien, alors qu'il avait eu un rôle anecdotique dans l'équipe l'an passé.

Ancelotti va devoir trancher

Marcelo est dans un cas similaire, mais le capitaine est lui aussi prêt à repartir de zéro. Son objectif ? Prendre la place de titulaire, devant Ferland Mendy et le prometteur Miguel Gutierrez. Quant à Martin Odegaard, il a la confiance du club et après avoir dû le quitter en cours de saison dernière en raison du manque de confiance de Zidane, il est voué à avoir un rôle important sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais si les dirigeants sont séduits, il va falloir convaincre l'Italien. Quant à Luka Jovic, son cas est différent. Il est plus ou moins indésirable en interne, mais lui veut rester.

Et Ancelotti est conscient que ces dernières saisons, l'équipe a eu du mal dans les derniers mètres. Quelques buts en préparation pourraient résolument changer son statut dans l'effectif. Rodrygo lui n'est plus considéré comme intouchable en interne, et la concurrence est rude pour sa troisième saison en Espagne. Il devra montrer à Carlo Ancelotti qu'il n'a rien à envier à des joueurs comme Gareth Bale, Eden Hazard, Marco Asensio ou son compatriote Vinicius. Enfin, Alvaro Odriozola pourrait se faire une place s'il convainc le transalpin, notamment à cause des nombreux soucis physiques de Dani Carvajal. Sinon, le Basque sera vendu...