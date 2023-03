Bayern : Leroy Sané sur le banc face à Stuttgart

À maintenant cinq jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, les deux équipes ne sont pas épargnées par les pépins physiques. Côté PSG, Neymar (cheville) et Presnel Kimpembe (talon d’Achille) sont d’ores et déjà forfaits, alors que la presse allemande annonçait que Leroy Sané s’était gravement blessé à l’entraînement et devait manquer le déplacement à Stuttgart, ce samedi (18h30).

La suite après cette publicité

Mais finalement, l’attaquant allemand est bien présent sur la feuille de match, face au VfB. Leroy Sané (27 ans) est mentionné sur le banc des remplaçants pour cette 23ème journée du Championnat allemand. Jamal Musiala, Kingsley Coman et Eric-Maxim Choupo-Moting sont titulaires en attaque. Les Bavarois ont l’occasion de revenir à égalité du Borussia Dortmund en cas de succès.

À lire

Bayern Munich : Adam Aznou, la pépite marocaine qui toque déjà à la porte des pros

Les compositions

Stuttgart : Bredlow - Ito, Zagadou, Mavropanos, Anton - Haraguchi, Endo, Karazor - Fuhrich, Silas, Gil Dias

La suite après cette publicité

Bayern Munich : Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Musiala, Coman, Müller - Choupo-Moting