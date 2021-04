Droits TV : la LFP négocie avec DAZN pour la Ligue 1

Après avoir vécu l'épisode cauchemardesque Mediapro, la LFP n'a pas encore réglé l'affaire des droits TV de la Ligue 1. Si Canal + a récupéré l'intégralité de la compétition, cet accord n'est valable que jusqu'à l'issue de cet exercice 2020-2021, soit le 23 mai, date de la 38ème et dernière journée du championnat de France. La Ligue doit en effet trouver un nouveau diffuseur sur la période 2021-2024. Et d'après les informations de L'Equipe, la chaîne cryptée ne souhaite pas s'offrir définitivement les droits de la Ligue 1. Canal + jugerait non rentable la diffusion complète de l'élite du football français. De quoi forcer la LFP à trouver preneur pour 80% des droits de la L1, la chaîne dirigée par Maxime Saada ayant mis la main sur le lot 3 de l'appel d'offre de la LFP (deux affiches par journée) en mai 2018 pour une facture s'élevant à 330 millions d'euros par saison.

Toujours d'après le quotidien sportif, beIN SPORTS est réticent et fait traîner le dossier entre la Ligue et Canal +. De quoi pousser la LFP à se tourner vers DAZN, avec qui des pourparlers sont en cours pour la diffusion des rencontres mineures de la Ligue 1 pour les trois prochaines saisons. Sauf que l'opérateur digital anglais souhaite dans un premier temps conclure un accord avec Canal + pour une redistribution d'une nouvelle chaîne spécialement créée pour l'occasion, une chose qui n'a pas pu se faire entre la chaîne cryptée et Mediapro. D'ailleurs, le diffuseur historique du football français ne semblerait pas très chaud à l'idée d'ouvrir la porte à un nouveau concurrent sur le marché français. Le casse-tête reste donc entier pour la Ligue et son président Vincent Labrune...