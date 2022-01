Liga : Villarreal sans pitié contre Levante

A l'occasion de la 19ème journée de Liga, Villarreal accueillait Levante à l'Estadio de la Cerámica. Lanterne rouge du championnat espagnol au coup d'envoi, le club valencian avait fort à faire contre le sous-marin jaune, dixième au coup d'envoi. Sur une série noire de quatre matches sans victoire, les Granotes allaient, pourtant, malheureusement poursuivre sur cette mauvaise lancée...

Dès l'entame du match, l'ancien Rémois Dia ouvrait le score pour les Groguets (8e). Dans la foulée, Torres faisait le break (13e) et permettait déjà aux siens de se mettre à l'abri. Mais le festival n'était pas terminé puisque Moreno y allait de son but juste avant la pause (37e). Au retour des vestiaires, l'attaquant espagnol s'offrait même un doublé (79e), et ce après une nouvelle réalisation de Trigueros (74e). Avec cette large victoire (5-0), Villarreal se replace en huitième position. De son côté, Levante reste plus que jamais bon dernier de Liga.