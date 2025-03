Qualifs CdM 2026 : l’Estonie s’offre la Moldavie et se relance

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont débuté dans la zone Europe. Dans le groupe I, la Moldavie et l’Estonie se rencontraient pour le compte de la deuxième journée. Balayés 5-0 par la Norvège, les Moldaves voulaient réagir contre des Estoniens dominés de peu par Israël (2-1). Finalement, l’Estonie a parfaitement maîtrisé son sujet.

Bien aidés par l’exclusion rapide de Cojocaru (5e), les Estoniens ont pris l’avantage via Peetson (1-0, 19e) et enfonçaient le clou grâce à Sappinen (2-0, 30e). En seconde période, Palumets a été expulsé rapidement au retour des vestiaires (48e) et les deux équipes se sont retrouvées à dix. Nicolaescu a cru relancer les siens (2-1, 67e) mais Kait (3-1, 70e) a immédiatement réagi. En fin de match, Caimacov a réduit l’écart (3-2, 90e +1) mais cela n’a pas été suffisant. Avec cette victoire 3-2, l’Estonie se relance. Pour la Moldavie en revanche c’est un zéro pointé.