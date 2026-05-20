Sofiane Boufal quitte Le Havre

C’est ce que l’on appelle un retour réussi. Débarqué libre cet hiver après son départ de l’Union Saint-Gilloise, Sofiane Boufal avait accepté de rejoindre Le Havre pour aider à la mission maintien. Après 6 mois réussis (1 but et 4 passes décisives en 17 matches) dont un match XXL pour assurer le maintien face à Lorient ce week-end, l’international marocain a pleinement rempli sa mission.

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Et ce mercredi, il a officialisé son départ du club. «La saison désormais terminée, je tenais à vous remercier pour ces 6 mois passés ensemble. Porter les couleurs du HAC a été un honneur et une immense fierté. J’ai pris énormément de plaisir à jouer au Stade Océane devant vous, mais aussi dans tous les stades où vous vous êtes déplacés pour nous soutenir. Votre soutien et votre fidélité ont compté tout au long de cette aventure. Je remercie également tous les membres du club, le staff, mes coéquipiers ainsi que la direction sportive pour leur confiance et ces moments partagés. Le maintien est assuré, la mission est accomplie.»