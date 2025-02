La nouvelle star de Manchester City met l’Europe à ses pieds, le Barça prévoit un énorme transfert pour cet été

Omar Marmoush a bluffé tout le monde

Manchester City a trouvé sa nouvelle star : Omar Marmoush. L’attaquant égyptien a donné raison à Pep Guardiola en inscrivant un triplé incroyable contre Newcastle en seulement 12 minutes, ses trois premiers buts avec les Skyblues. Marmoush confirme ce qu’il a montré à Francfort sur la première partie de saison et l’Europe ne peut que reconnaître son talent. Une lueur d’espoir pour L’Équipe, Sport de son côté met la pression sur le Real Madrid parce qu’avec une telle prestation Marmoush devrait débuter en Ligue des Champions mardi soir au Bernabeu.

Le Real Madrid est fou contre l’arbitrage

Le Real Madrid peste encore contre l’arbitrage. Les Madrilènes ont concédé le nul 1-1 sur la pelouse d’Osasuna, une rencontre marquée par un pénalty non sifflé sur Vinicius Jr mais surtout le carton rouge de Jude Bellingham. Un point et de la colère juge le quotidien Marca, AS de son côté utilise le terme indignation. Carlo Ancelotti a été très explicite après le match en lançant qu’il y avait des choses surprenantes qui se passaient. Comme la semaine dernière contre l’Atlético, Bellingham a lâché une insulte en anglais, sauf que l’arbitre a estimé qu’elle lui était désignée. Résultat Bellingham a été exclu, il n’a pas compris pourquoi et il l’a d’ailleurs confirmé après le match, il ne visait pas du tout l’arbitre. Le milieu anglais s’est excusé auprès de ses coéquipiers, mais le Real n’a pas prévu d’en rester là, le club va faire appel de cette décision précise le journal AS, cela confirme l’intention d’Ancelotti de défendre son joueur qui lui aussi a ajouté que l’arbitre avait mal compris les mots de Bellingham.

Le Barça veut un nouvel attaquant

Le Barça mise sur la continuité avec les prolongations de Ferran Torres, Raphinha et Jules Koundé qui avancent, ce qui n’empêche pas le club d’avoir des ambitions. Le média catalan est clair : Barcelone veut une star de plus en attaque. Luis Diaz, l’attaquant de Liverpool, a la préférence des dirigeants barcelonais, Rafael Leao est, lui aussi, suivi et pour le poste de numéro 9, c’est Alexander Isak, le buteur de Newcastle, le favori. De jolis noms, mais comme toujours, il faudra que le Barça s’y retrouve financièrement.