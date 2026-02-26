C3 : les potentiels adversaires de l’OL sont connus

Vainqueur de la phase de ligue de la Ligue Europa puisqu’il a terminé premier après huit matches, l’Olympique Lyonnais a donc évité les barrages. Le club rhodanien qui va retrouver la compétition au stade des huitièmes de finale va connaître son adversaire ce vendredi à 13h lors du tirage au sort de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Néanmoins, les Gones commencent à en savoir plus sur leur futur adversaire. Devant défier une des équipes ayant terminé entre la 15e et la 18e position, le club coaché par Paulo Fonseca défiera le LOSC ou le Celta de Vigo. Après les barrages, Lille et le Celta de Vigo ont obtenu leur ticket pour le tour suivant, respectivement face à l’Etoile Rouge de Belgrade (2-1 score cumulé) et le PAOK Salonique (3-1 score cumulé). On pourrait avoir un duel 100% français au prochain tour.