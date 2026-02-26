Menu Rechercher
Commenter
UEFA Europa League

C3 : les potentiels adversaires de l’OL sont connus

Par Aurélien Macedo
1 min.
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp

Vainqueur de la phase de ligue de la Ligue Europa puisqu’il a terminé premier après huit matches, l’Olympique Lyonnais a donc évité les barrages. Le club rhodanien qui va retrouver la compétition au stade des huitièmes de finale va connaître son adversaire ce vendredi à 13h lors du tirage au sort de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Néanmoins, les Gones commencent à en savoir plus sur leur futur adversaire. Devant défier une des équipes ayant terminé entre la 15e et la 18e position, le club coaché par Paulo Fonseca défiera le LOSC ou le Celta de Vigo. Après les barrages, Lille et le Celta de Vigo ont obtenu leur ticket pour le tour suivant, respectivement face à l’Etoile Rouge de Belgrade (2-1 score cumulé) et le PAOK Salonique (3-1 score cumulé). On pourrait avoir un duel 100% français au prochain tour.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Celta Vigo
Étoile rouge

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Étoile rouge Logo Étoile rouge de Belgrade
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier