EdF : Benzema ému par l'accueil du public

De retour à Lyon, mais dans un stade qu'il ne connaissait pas, le Groupama Stadium, Karim Benzema a vécu une soirée mémorable. Banderole, chants, l'amour du public local lui a été témoigné tout au long de la rencontre gagnée face à la Finlande (2-0). Et cela a bien sûr ravi l'attaquant du Real Madrid.

« Magnifique ! Je m'y attendais. Moi et Lyon, c'est une histoire d'amour. Très content et fier, merci aux supporters. On a besoin d'eux et ils sont venus nombreux. C'est une de mes plus belles émotions ce soir, et en plus il y a la victoire », a confié Benzema après la rencontre au micro de TF1.