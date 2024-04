Le Real Madrid veut s’offrir le gros coup Bernardo Silva, le Bayern Munich rêve de Jürgen Klopp

Bernardo Silva affole l’Europe

Une bataille se profile entre le FC Barcelone et le PSG pour Bernardo Silva, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2026. Le Sunday Star évoque ce dimanche l’avenir du Portugais dans ses pages intérieures. Le tabloïd anglais rappelle que pour s’offrir le Portugais, les clubs n’auront qu’à débourser 50M€, le prix de sa clause de départ. Un prix relativement bas pour un joueur de ce calibre. Selon le tabloïd, le Real Madrid a l’intention de se mêler à cette guerre que se livrent le Barça et le PSG. Le profil du joueur a toujours été grandement apprécié à Madrid, où on le voit comme un potentiel remplaçant à Luka Modric. Affaire à suivre.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a coché un nouveau nom

Le Bayern Munich cherche toujours le successeur de Thomas Tuchel. Comme on vous l’a annoncé, le vestiaire est convaincu par l’arrivée de Zinédine Zidane. Néanmoins, c’est encore loin d’être fait. Plusieurs pistes sont étudiées comme le rapporte Bild. Le nom de Jurgen Klopp, qui partira de Liverpool cet été, est évoqué. Plusieurs raisons à cela. Si Klopp avait l’intention de prendre les rênes de la sélection, c’est tombé à l’eau avec la prolongation de Nagelsmann jusqu’à la Coupe du monde 2026. Le média rappelle que Klopp ne souhaite entraîner aucun autre club en Angleterre. De ce fait, l’hypothèse de le voir devenir entraîneur du Bayern Munich en 2025 après une année sabbatique semble crédible pour le journal. Sauf si le géant bavarois parvient à convaincre Zidane d’ici là.

À lire

Real Madrid : l’arbitre du Clasico pointé du doigt

L’Espagne s’enflamme pour le Clásico

Ce soir a lieu le très attendu Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour le journal AS, c’est la «première balle de match» ce soir. Avec 8 points d’avance, les Madrilènes peuvent mettre un terme à la course au titre ce soir. Marca ne s’y trompe pas et parle d’un «Clásico pour la Liga» dans ses pages intérieures. Même son de cloche dans la presse catalane. Ce Clásico est «crucial», prévient le Mundo Deportivo. De son côté, Sport rappelle que c’est potentiellement le dernier de Xavi.