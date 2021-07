Real Madrid : les joueurs sacrifiés pour recruter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Overbooking. C'est comme ça que le quotidien Marca définit la situation du secteur offensif du Real Madrid. Et un gros paradoxe à la clé selon le journal ibérique, puisque si les Merengues ont une dizaine d'attaquants - ailiers et joueurs de pointe confondus - très peu d'entre eux sont vraiment décisifs. Beaucoup de joueurs, mais peu de buts, résume le média.

Mais surtout, le quotidien espagnol dévoile que bon nombre d'entre eux pourraient être vendus afin de libérer des fonds pour... Kylian Mbappé. Le Real Madrid pense toujours être en mesure de recruter le Bondynois, alors que cette semaine, plusieurs médias espagnols ont affirmé que les Merengues allaient avoir la possibilité de recruter un galactique cet été.

Dix joueurs potentiellement en vente

Il y a déjà quatre joueurs qui n'ont pas encore été inscrits pour la saison à venir, à savoir ceux qui étaient en prêt la saison dernière. Soit Brahim Diaz, qui devrait vite retrouver Milan, Gareth Bale dont le contrat expire dans un an, Luka Jovic, ainsi que l'espoir japonais Take Kubo. Tout indique qu'aucun de ces quatre joueurs offensifs ne sera au Real Madrid l'an prochain.

Dans cette liste où on retrouve Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Mariano Diaz, Rodrygo Goes et Vinicius Junior, l'attaquant tricolore est le seul joueur considéré comme indispensable et indiscutable en vue de la saison prochaine. Potentiellement, il y a donc dix joueurs qui pourraient partir pour renflouer les caisses dans le cadre de l'opération Mbappé, même si dans certains cas comme celui de Lucas Vazquez qui vient de prolonger, un départ n'est pas forcément d'actualité. Mais Florentino Pérez a de quoi dégager de jolies sommes...