PSG : trois titis appelés en renfort pour la fin de saison

Le Paris Saint-Germain va faire face à une vague de départs cet été. Ainsi, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Thomas Meunier ne seront plus des joueurs du club francilien le 1er juillet. Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting vont suivre tandis que le doute demeure pour Layvin Kurzawa et Sergio Rico (prêté par le Séville FC). En prévision de la fin de saison dantesque que va vivre le PSG (finale Coupe de France, finale Coupe de la Ligue et Final 8 de la Ligue des champions), des renforts vont arriver de l'équipe U19.

Ainsi comme le révèle Le Parisien, trois jeunes joueurs formés au club vont arriver pour rejoindre le groupe à l'entraînement. Il s'agit du buteur Arnaud Kalimuendo (18 ans), du défenseur Timothée Pembélé (17 ans) et du gardien Denis Franchi (17 ans). Une belle marque de confiance envers ces jeunes qui vont compléter le groupe francilien.