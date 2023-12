Saïd Benrahma fait de l’OM sa priorité !

À 28 ans, Saïd Benrahma a peut-être fait son temps en Angleterre. Étincelant à l’époque, à Brentford, l’Algérien avait plutôt confirmé du côté de West Ham, à Londres toujours. Mais tout est plus délicat cette saison. En démontre ses statistiques faméliques, puisqu’il n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League et ne se montre pas à son avantage lors de ses entrées en jeu. Pour couronner le tout, les Hammers semblent avoir tourné la page avec lui, eux qui pointent à la 6e place du classement.

La suite après cette publicité

Alors, à l’approche du mercato hivernal, ce sont les clubs de Ligue 1 qui ont décidé de s’intéresser à Saïd Benrahma. Parmi eux, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice, mais également l’Olympique de Marseille. Et à en croire les informations de L’Équipe, l’ailier gauche se verrait bien évoluer chez les Phocéens, en ayant un rôle important en attaque. Hélas, l’OM pourrait bien avoir du mal à faire venir l’Algérien, au vu de son énorme salaire. Un transfert qui reste difficile à entrevoir, mais qui sait.