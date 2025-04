Manchester United : Thierry Henry détruit Leny Yoro

Si Manchester United a pris l’eau ce dimanche contre Newcastle, certaines actions en particulier ne sont pas passées auprès des observateurs assidus de la Premier League, à l’image du but inscrit par Harvey Barnes à l’heure de jeu. Après avoir effectué un gros pressing sur Noussair Mazraoui, l’Anglais a récupéré le ballon et filé au but, alors que Leny Yoro s’était arrêté de jouer, pensant que le juge de touche allait signaler une faute.

La suite après cette publicité

Un comportement qui n’a pas plu à son ancien entraîneur en Espoirs, Thierry Henry. «Ce but de Barnes ne devrait jamais arriver. Arrêtons-nous sur Yoro. Je ne sais pas pourquoi… Je ne sais pas ce qu’il regarde. Tu regardes l’arbitre de touche, pour voir s’il va te sauver, je ne sais pas ?» s’est interrogé l’ancien d’Arsenal, estimant qu’aujourd’hui, l’équipe de Manchester United fait tout simplement face à «un manque de talent. Ils ne sont juste pas assez bons.»