Al-Nassr : Cristiano Ronaldo aurait une clause pour jouer la Ligue des Champions !

Demain, le monde aura les yeux rivés sur l’Arabie Saoudite. Al Nassr va en effet présenter Cristiano Ronaldo à ses fans. Une cérémonie qui s’annonce somptueuse. Et que dire de la conférence de presse qui devrait suivre. Parti d’Europe à 37 ans, le Portugais a signé le plus gros contrat de l’histoire du football puisqu’il touchera 200 M€ par an, et ce, jusqu’en 2025.

Un énorme coup pour le club entraîné par Rudi Garcia. D’ailleurs, CR7 n’a pas encore joué un seul match dans le championnat saoudien qu’il rapporte déjà beaucoup à la formation du Moyen-Orient. Au niveau personnel, Ronaldo risque toutefois de devoir faire face à un dilemme. Certes, il a décroché un véritable jackpot, mais comment réagira-t-il en rejoignant un championnat exotique pendant que les autres stars du Vieux continent vont s’affronter en Ligue des Champions ?

Le PSG va affronter le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

CR7 pourrait encore jouer la Ligue des Champions

En Espagne, certains médias assurent que la carrière de Cristiano Ronaldo a pris une mauvaise trajectoire le soir où le Lusitanien a choisi de quitter le Real Madrid pour signer à la Juventus en 2018. Malheureux à Turin, CR7 n’aurait ensuite fait que des choix à contrecœur. En attendant, l’édition anglo-saxonne de Marca affirme que CR7 disposerait d’une clause lui permettant de quitter Al Nassr.

Ainsi, si Newcastle se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions à la fin de la saison, CR7 pourra débarquer dans le Tyneside sous la forme d’un prêt pour disputer l’une de ses compétitions favorites. Un scénario qui n’est pas si loufoque puisque les Magpies sont détenus par les Saoudiens. Troisièmes du classement de Premier League, les partenaires de Bruno Guimarães sont pour le moment bien partis pour atteindre cet objectif.