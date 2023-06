Décès Berlusconi : le vibrant hommage de Gianni Infantino

La suite après cette publicité

Silvio Berlusconi s’en est allé ce lundi à 86 ans après un long combat contre la maladie. Homme d’affaires, personnalité médiatique puis politique et enfin dirigeant sportif, Il Cavaliere aura connu plusieurs vies. Fan de football, l’Italien aura présidé pendant plus de 30 ans le mythique club de l’AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions durant son ère, avant de vendre le club en 2017 à des investisseurs chinois et de racheter le club de Monza en 2018 alors en Serie C avant de lui faire connaître les joies de la montée en Serie B puis surtout en Serie A pour la première fois de son histoire.

Silvio Berlusconi a donc été un dirigeant respecté dans le monde du football, comme le prouvent les hommages de l’AC Milan mais aussi de Carlo Ancelotti. Et ce n’est pas tout puisque Gianni Infantino a souhaité faire un dernier adieu au Cavaliere. «Beaucoup le considéraient comme un visionnaire, et ils avaient raison. En matière de football, il avait tout prévu bien avant les autres. Je veux me souvenir de lui comme ça, comme la personne qui - dans notre sport bien-aimé - a rêvé puis transformé ces pensées en réalité. Un gros câlin et mes plus sincères condoléances à tous ceux qui l’aimaient. Et merci de nous avoir fait aimer ce jeu incroyable».

À lire

Décès Berlusconi : la réaction de l’AC Milan