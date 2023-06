Décès Berlusconi : la réaction de l’AC Milan

La suite après cette publicité

Suite à l’annonce du décès de Silvio Berlusconi, les réactions du monde du football s’enchaînent. Et après l’emblématique coach rossonero Carlo Ancelotti, c’est au tour de l’AC Milan de faire ses adieux à celui qui a été son président durant des décennies.

« Profondément attristé, l’AC Milan pleure le décès de l’inoubliable Silvio Berlusconi et souhaite tendre la main à la famille, aux associés et aux amis les plus chers pour partager nos sympathies. Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, créerons de nouveaux défis et chercherons de nouvelles victoires. Qui représentera le bon, le fort et le vrai qui se trouve en nous, en chacun de nous qui avons partagé cette aventure de lier nos vies à un rêve appelé Milan. Merci Monsieur le Président. Toujours avec nous », a posté le club rossonero sur Twitter.

