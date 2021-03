OL : Maxwel Cornet lance le sprint final

Dans 10 matches, l'identité du champion de France sera connu de tous. Un titre que Lyon aimerait bien s'adjugé cette année. En conférence de presse ce mercredi avant le déplacement à Reims, Maxwel Cornet a évoqué le sprint final. «On sait que c'est une période qui sera décisive pour nous. Il ne faut pas se mettre de pression négative. On a cette expérience des sprints en fin de saison. On a vu les années précédentes, on n'est pas mal quand il faut mettre un coup d'accélérateur. A nous de bien enchaîner les matches, à commencer par Reims.»

Il poursuit : «tous les matches seront importants jusqu'à la fin de la saison. Si le président avait été là, il aurait dit qu'il faut tout gagner pour être champion. L'objectif c'est d'être joyeux en fin de saison. On sait par quoi ça passe.» Enfin, il a ajouté : «je pense que c'est une prise de conscience naturelle. On sait qu'il reste peu de matches pour atteindre nos objectifs. On redouble d'efforts, c'est comme en Ligue des Champions on trouve une motivation supplémentaire. Je pense que cette année, on a une belle équipe pour faire quelque chose en fin de saison. A nous de se donner les moyens, de rester le plus sérieux possible.» La meilleure manière d'aller cherche un titre.