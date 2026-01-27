Mercato L1 : Eliesse Ben Seghir est proche de retourner à l’AS Monaco !

Recruté par le Bayer Leverkusen à l’été dernier, Eliesse Ben Seghir avait alors fait ses adieux à l’AS Monaco, qu’il avait rejoint en 2020. Rapidement perçu comme l’une des pépites du centre de formation, il avait su mettre tout le monde d’accord dans les équipes de jeunes avant de faire le grand saut en équipe première. Lancé en Ligue 1 en décembre 2022, il signait un doublé retentissant contre Auxerre pour sa première apparition en championnat. De quoi mettre tout le monde d’accord dans le microcosme monégasque.

À Monaco, Ben Seghir s’est imposé comme l’une des belles promesses du championnat de France. Totalisant 15 buts et 9 passes décisives en 85 matchs, il avait ensuite décidé de plier bagage pour la Bundesliga. Peu utilisé depuis le début de saison, son avenir pourrait finalement s’écrire de nouveau en France et, plus particulièrement, sur le Rocher.

Une belle opportunité avant la Coupe du Monde

Selon nos informations, Eliesse Ben Seghir est sur le point de faire son retour à l’AS Monaco. En effet, l’ASM et la direction du Bayer 04 ont quasiment trouvé un accord pour le retour de l’ailier marocain, sous la forme d’un prêt. Quelques détails sont encore à régler entre les deux clubs, ainsi qu’avec le joueur de 20 ans, mais son retour est en bonne voie.

Une bonne nouvelle pour Ben Seghir, mais également pour Monaco, à la peine depuis plusieurs semaines avec un Sébastien Pocognoli désabusé et un Thiago Scuro de plus en plus sur la sellette. L’arrivée de Ben Seghir permettra néanmoins à l’ASM de bénéficier d’un nouvel atout en attaque, surtout avec la blessure de Minamino. Le Marocain ne pouvait par ailleurs signer qu’à Monaco cet hiver, lui qui avait déjà disputé 43 minutes avec le club monégasque en Ligue 1, en début de saison, avant de rejoindre Leverkusen. Son retour en Principauté lui permettra aussi d’avoir plus de temps de jeu pour se montrer aux yeux de Regragui, en vue du Mondial 2026.