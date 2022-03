Javier Aguirre nouveau coach de Majorque

Quelques heures après avoir remercié Luis Garcia, Majorque vient d'annoncer l'arrivée de Javier Aguirre à la tête de son équipe première. Le technicien mexicain de 63 ans connaît la Liga sur le bout des doigts pour avoir déjà officié à Osasuna, à l'Atlético de Madrid, à l'Espanyol ou Leganés notamment.

Il aura pour mission de redresser la situation du club des Baléares, actuellement 18e au classement et premier relégable et pourra compter pour ce faire sur l'ancien Lyonnais et Rennais Clément Grenier, arrivé libre il y a quelques semaines seulement.