Luis Felipe Scolari encense Cristiano Ronaldo

Sélectionneur du Portugal entre 2002 et 2008, Luis Felipe Scolari est l'homme qui a lancé Cristiano Ronaldo avec l'équipe nationale. Comptant rapidement sur lui, il l'avait emmené à l'Euro 2004 et le natif de Funchal a ensuite réalisé une carrière folle qui reste toujours aussi impressionnante. Dans un entretien pour le Daily Mail, il n'a pas manqué d'encenser son ancien joueur : «c'est une machine à buts. Et c'est un gars fantastique. Je l'ai vu au Sporting en 2003 avec une passion et une puissance incroyable. Et aujourd'hui, il a encore plus d'ambitions qu'au début de sa carrière. C'est une personne formidable.»

Celui qui a remporté la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil et atteint la finale de l'Euro 2004 avec le Portugal estime pour autant que ce n'est pas le talent du Portugais qui lui a sauté aux yeux directement : «il est le plus concentré qui subordonne tout au sport. Il n'est peut-être pas le plus talentueux. Le talent n'est pas la première vertu qui vient à l'esprit quand on pense à Ronaldo. Mais c'est le dévouement qui fait de lui ce qu'il est. C'est la première chose à laquelle je pense chez lui.»