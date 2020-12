CdM 2018 : Didier Deschamps comprend "le seum" de la Belgique

Le 10 juillet 2018 a été un moment marquant du football international des dernières années. L'équipe de France malgré une possession inférieure, mais avec quand même 19 tirs à 9 et 5 tirs cadrés à 3 et venue à boute de la Belgique. Une victoire 1-0 marquée par un beau but de Samuel Umtiti qui n'a pas manqué de casser la démarche juste arrière. Derrière, la France remportera la Coupe du monde face à la Croatie (4-2). Cette victoire n'avait pas manqué de toucher les Belges qui ont souvent affirmé leur déception par des déclarations souvent raillées par le clan français. Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps est revenu sur ces déclarations pour le site de la Fédération Française de Football et a aussi parlé du futur affrontement entre les deux équipes.

Car oui, les deux équipes se retrouveront le 7 octobre 2021 pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Nations. «Ce sont de belles retrouvailles en perspective. Ce sera à Turin où ça me fait plaisir de retourner. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finales de la Coupe du monde. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd’hui, je peux comprendre leur déception», n'a pas manqué d'expliquer le sélectionneur des Bleus.