Équipe de France : la réponse cash de Didier Deschamps sur la polémique Antoine Griezmann

Didier Deschamps a fait son choix. Lundi, le sélectionneur des Bleus a échangé dans la soirée avec Kylian Mbappé (24 ans) et Antoine Griezmann (32 ans) au sujet du capitanat. Et le technicien tricolore a décidé de confier le brassard au joueur du Paris Saint-Germain. Une fierté pour le Bondynois. De son côté, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a dû accepter cette décision, lui qui espérait mener l’équipe de France lors de l’Euro 2024. Il le fera en tant que vice-capitaine. Hier, plusieurs médias, dont Le Figaro, ont expliqué que Grizi était très déçu.

L’international français aux 117 capes estimait être légitime et pensait que ce serait son moment. L’Equipe a assuré par la suite qu’Antoine Griezmann réfléchissait très sérieusement à continuer ou non chez les Bleus. Certains éléments dont il était proche, à l’image de Lloris, Mandanda et Varane, ont pris leur retraite internationale. L’absence longue durée de Paul Pogba, son grand ami, lui pèserait aussi. Ce rassemblement est donc très important pour Griezmann, qui même s’il s’entend avec tout le monde fera très attention à tout ce qu’il se passe. Face à cette polémique, Didier Deschamps a décidé de répondre.

Deschamps tente d’éteindre l’incendie

Interrogé par plusieurs médias régionaux dont Le Progrès, le sélectionneur des Bleus a éteint l’incendie. Du moins, il a tenté. «Non, je n’ai pas lu, entendu (qu’il est déçu, ndlr)… ça ne va pas faire avancer le Schmilblik. Je sais surtout que je les ai en interne, ils se parlent tous les deux. Et ils ont un rôle tous les deux qui est plus important, et pour l’un et pour l’autre. Ce n’est pas tout donner à Kylian, enlever à Antoine… Antoine aurait pu l’être aussi, mais c’est Kylian qui le sera, avec Antoine. Il n’y a pas à trouver de polémique. Même si je sais que ça peut amener des débats.»

Relancé sur le fait que le joueur ferait la tête, DD a été cash. «Non… D’abord, Antoine ne fait jamais la tête, sincèrement… Il a connu des périodes qui étaient quand même très compliquées. Et l’une des dernières, avant la Coupe du monde, même sa présence était remise en cause. Mais il a toujours été un joueur important même s’il a eu des périodes moins agréables en fonction de sa situation en club. Avec tout ce qu’il fait sur le terrain, ce côté moteur avec son volume et sa qualité technique, ce qu’il est capable de faire. Mais que ce soit Antoine ou Kylian, jusqu’à la dernière compétition, ils n’ont pas été amenés à avoir un rôle plus important dans l’expression ou par leur présence… C’est un passage de relais.» Dans l’ombre de KM7, Grizi va occuper un nouveau rôle chez les Bleus. Ce n’est pas celui qu’il espérait, c’est certain…