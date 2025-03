Real Madrid : nouvelles révélations sur le cas Kylian Mbappé

Hier, la Cadena SER a révélé que l’entente entre Vinicius Jr (24 ans) et Kylian Mbappé (26 ans) ne serait pas dingue. « Ils veulent nous vendre une fraternité qui n’existe pas », a même assuré Anton Meana, journaliste pour la radio ibérique. Ce mardi, le média espagnol évoque de nouveau ce sujet, en apportant quelques précisions. Ainsi, on apprend que «le fait que leur relation ne soit pas aussi bonne qu’il n’y paraît ne signifie pas qu’ils ne s’entendent pas du tout.» La Cadena SER en a remis une couche ce mardi. «Avec Bellingham et Rodrygo, il s’entend très bien et avec Vinicius seulement bien. Ils ne sont pas frères. Ils ne se détestent pas et n’ont pas une relation idyllique.» KM9, qui a un certain leadership dans le vestiaire comme Bellingham et Rodrygo, a plus d’affinités avec eux qu’avec le Brésilien.

De plus, la Cadena SER en a profité pour évoquer l’attitude du Français dans le groupe madrilène. «Au club, on dit que Kylian est une star particulière qui se distingue par son intelligence et sa capacité à mesurer chaque commentaire qu’il fait en dehors du terrain. Et c’est précisément en dehors du terrain qu’on dit qu’il a intérêt à être aimé. Un objectif qu’il ne cache pas et que tout le monde perçoit. Dans cet empressement à être aimé et humble dans le statut de superstar, il est tombé sur ses pieds dans le vestiaire (…) Il ne dit pas toujours ce qu’il pense, comme le font les autres, pour ne pas créer de malentendus. Il ne voulait pas non plus imposer de jouer n’importe où sur le terrain, comme l’a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il est très exigeant envers lui-même. Il veut un héritage dans l’histoire comme Lebron James, qui est son idole. Il ressemble beaucoup à Cristiano parce qu’il est plus un leader qu’un capitaine. C’est un leadership que Bellingham ou Rodrygo partagent, ils l’assument et ils l’ont sur le terrain.» Ils devront l’avoir demain soir face à l’Atlético de Madrid en C1.